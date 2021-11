Virgil Abloh morre aos 41 anos após batalha privada contra câncer raro

Matt Baron/Shutterstock

Os co-fundadores da New Guards, Davide De Giglio e Andrea Grilli, cuja empresa supervisiona a Off-White e outras marcas de moda, também compartilharam sua tristeza com a morte de Virgil.

"Virgil era um gênio, um visionário, mas acima de tudo ele era uma família", disse o comunicado conjunto na página do Instagram da Off-White. "Não há palavras para descrever a perda que sua passagem deixa em nossas vidas. Sua lenda, seu amor e seu espírito permanecerão conosco para sempre. Obrigado por mudar nossas vidas, Virgil. Descanse no poder, irmão."

Virgil fundou a Off-White, uma marca italiana de moda de luxo que se tornou a favorita dos fãs entre celebridades e influenciadores, em 2012. Um ano depois, Ye (anteriormente conhecido como Kanye West) o contratou para ser seu parceiro criativo. Os dois eram colaboradores de longa data e até estagiaram na Fendi juntos em 2009.

"Somos todos filhos do pioneirismo de Kanye", disse Virgil a W em 2017. "Esta geração não teria a liberdade de cruzar gêneros se não fosse por sua paixão de encontrar mais do que o que foi entregue a ele."

Em março de 2018, Virgil fez história como diretor artístico da coleção masculina da Louis Vuitton, tornando-se o primeiro afro-americano a liderar a linha de moda masculina da marca, segundo o The New York Times. Além disso, ele também foi um dos poucos estilistas negros a liderar uma grande casa de moda francesa.

"Estou em êxtase", disse ele ao jornal na época. "Esta oportunidade de pensar sobre o que o próximo capítulo de design e luxo significará para uma marca que representa o auge do luxo sempre foi um objetivo nos meus sonhos mais loucos. E para mostrar a uma geração mais jovem que não há uma única maneira que alguém neste tipo de posição deva ter é um espírito fantasticamente moderno para começar".

Ele acrescentou: "Eu quero usar a história da Louis Vuitton com viagens para realmente olhar para diferentes culturas ao redor do mundo para ajudar a tornar toda a nossa humanidade visível. Quando a criatividade se mistura com as questões globais, acredito que você pode unir o mundo. Moda nesse nível pode realmente abrir os olhos".