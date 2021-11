Scott Disick é visto com mulher misteriosa em jantar

Não é fácil acompanhar Scott Disick!

Nessa sexta-feira, 26 de novembro, o astro de 38 anos foi fotografado do lado de fora do restaurante japonês queridinho dos famosos, Nobu, com uma mulher de cabelo escuro. O E! News não conseguiu verificar a identidade dela, que estava sorrindo enquanto eles andavam de mãos dadas.

Uma fonte disse para o E! News que os dois chegaram no local juntos e jantaram com alguns amigos, antes de sair às 23h. Scott foi fotografado saindo em sua SUV sentado ao lado de um homem, com a sua companheira e outra mulher no banco de trás. O astro de KUWTK não comentou sobre um possível novo romance até então.

O Daily Mail disse que a mulher que acompanhava Scott era a sua ex-namorada, a modelo Christine Burke, com quem ele se encontrou há algumas semanas em uma noite fora por Hollywood. Porém, a modelo de 25 anos compartilhou no mesmo dia em seu Instagram, às 21h, uma foto ao lado de seus dois irmãos em outro local.