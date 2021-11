5 celebridades que desmentiram fake news sobre si mesmas

"Eu aprendi que quando alguma coisa acontece e você não tem nada a dever, é melhor você dar a cara a tapa, ir lá, discutir, falar sobre. Acho que essa é a maneira mais franca de lidar com a internet, com fofoca", disse Bianca Andrade, no Instagram, após os primeiros rumores de traição por parte do marido, Fred Desimpedidos.

Boca Rosa e Fred não são os únicos que não gostam de ver mentiras na boca do povo. Mas perto dos boatos criados sobre alguns famosos, traição não é nada demais.

Confira abaixo algumas celebridades que rebateram fake news — algumas tão absurdas que nem precisavam ser esclarecidas. Confere só: