Artistas que voltaram com tudo após um período sabático

O cantor ficou sumido por um bom tempo... Além de se afastar dos palcos, ele também se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos. "Concluí que um descanso vai me fazer bem. Me ausentar dessa nossa vida instagrâmica que nos consome e me permitir viver sem calcular tanto, me descobrir em novos medos, voltar a ter certeza do que é improvável", anunciou no início de 2018.

No ano seguinte, surpreendeu os fãs e lançou o disco Reconstrução, mas logo parou de aparecer novamente. No último dia 11 de novembro, ele saiu do hiato e divulgou seu mais novo trabalho, a faixa Masculinidade, com visual novo e tudo.