Para além dos palcos: artistas da música que se aventuram na produção de TV

Como se quebrar recordes históricos nas paradas não fosse o suficiente, The Weeknd resolveu se jogar no universo da ficção. Com o selo HBO de garantia, o cantor vai produzir, co-roteirizar e estrelar a própria série de TV, The Idol. A trama foi criada em parceria com outro gigante do entretenimento, Sam Levinson, criador de Euphoria. Alguma dúvida que vai ser hit?

Ainda não se sabe muito sobre o enredo, mas será ambientada no mundo da música. Um guru de autoajuda vai entrar em um relacionamento complicado com uma estrela pop — e muitas águas vão rolar. Lily-Rose Depp está confirmada no elenco, assim como Troye Sivan e até Britney Spears! Tem tudo para serem os melhores 6 episódios dos últimos tempos, hein?

Confira abaixo outras produções assinadas por cantores: