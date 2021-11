Desigualdade salarial em Hollywood: atrizes lutam por cachês mais justos

Em 2014, Jennifer Lawrence protagonizou um dos episódios mais desagradáveis de Hollywood. Por meio de e-mails vazados da Sony, a atriz descobriu que havia sido paga 10 vezes menos do que os colegas de elenco — homens — no filme Trapaça, de 2013. Lawrence botou a boca no trombone e tornou-se uma porta-voz pela luta dos salários iguais na indústria. Assim, todos esperavam revolta quando a Vanity Fair revelou que, novamente, Jennifer recebeu menos que seu colega protagonista, Leonardo DiCaprio, na produção da Netflix, Não Olhe Para Cima, com estreia programada para dezembro.

"Olha, Leo traz mais bilheteria do que eu. Estou extremamente feliz e feliz com o meu acordo", contou a atriz à revista. "Mas é extremamente desconfortável perguntar sobre a igualdade de remuneração. E se você questiona algo que parece desigual, dizem que não é disparidade de gênero, mas eles não podem dizer o que é exatamente", completou.

Juntas, as dez atrizes mais bem pagas de Hollywood recebem metade do que ganham os homens mais bem pagos. Na última lista da Forbes, enquanto Sofia Vergara liderava a categoria feminina, com U$43 milhões no período de um ano; Dwayne Johnson, topo da lista masculina, recebeu U$87,5 milhões no mesmo período — mais que o dobro.