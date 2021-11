Beth Szafir revela como 'Os Szafirs' mudou a percepção das pessoas sobre ela

Beth Szafir arrasou no reality show do E! que segue o dia a dia de sua família, Os Szafirs, e já está colhendo os frutos da experiência! Em uma entrevista para o site Noticias da TV, do UOL, Beth revelou que o reality show fez com que as pessoas parassem de ver ela como uma "socialite idiota". Honesta como sempre!

"[Imaginavam que eu era] Uma pessoa inatingível (risos). Uma socialite idiota, ou uma coisa assim", disse ela. "A maioria é [idiota]. Então, acharam que eu era igual". Como não amar?

Em outro trecho da entrevista, Beth também comentou que todo mundo pergunta sobre uma segunda temporada (que atrasou por causa da pandemia, mas chegará em 2022 no E!).