Maraísa faz homenagem emocionante para Marília Mendonça na web

Maraísa, da dupla com Maiara, publicou uma homenagem emocionante para Marília Mendonça, que faleceu em um trágico acidente e avião, no Instagram.

O post conta com trechos de vários vídeos diferentes nos quais Maraísa de diverte com a melhor amiga. No texto, a cantora conta como está sendo a vida sem Marília e como foi difícil realizar o primeiro show desde que Mendonça se foi.