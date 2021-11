5 fatos que fazem de Taís Araújo uma das maiores estrelas do Brasil

Dá para acreditar que, no último dia 25, Taís Araújo completou 43 anos? A diva tem mais de 26 anos de carreira, repletos de momentos marcantes para a história da televisão e para luta pela equidade racial no país. Separamos 5 momentos que provam que Taís é uma das mais talentosas e engajadas artistas do Brasil. Vem ver!

Primeira protagonista negra da Globo

O primeiro papel de Taís Araújo na TV já foi significativo: com apenas 17 anos, ela interpretou Xica da Silva, na trama de mesmo nome, na Rede Manchete. Em 2004, contudo, a atriz fez história ao ser a primeira protagonista negra da Rede Globo, com a personagem Preta, em A Cor do Pecado. Quer mais? Temos! Taís também foi a primeira protagonista negra do horário nobre da emissora, na novela Viver a Vida, em 2009.