People's Choice Awards 2021: quem leva o prêmio de Melhor Série de Drama?

O People's Choice Awards 2021 está chegando! E nós, do E! Online Brasil, estamos contando os dias para saber os favoritos da Cultura Pop deste ano.

Os vencedores terão a honra de receber o troféu no dia 7 de dezembro e uma das categorias que está bombando é Melhor Série de Drama. Você já tem o seu palpite?

Entre os escolhidos da nossa audiência estão: Grey's Anatomy, The Walking Dead, Law & Order: SVU e This Is Us.