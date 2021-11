Yasmin Brunet revela como lidar com pessoas falsas na família: "Se afaste"

Yasmin Brunet, que desabafou sobre mensagens que recebe de haters, conversou com os fãs no Instagram nesta sexta-feira, 26. Após ser questionada sobre como lidar com "pessoas falsas na família", Yasmin disse que o melhor é se afastar.

"Como agir com pessoas falsas da família? Se afastar seria uma opção sadia?", perguntou seguidor.

"Óbvio!", respondeu a modelo. "Gente, se tem uma pessoa te fazendo mal (independente de quem seja) e você sente vontade de se afastar, faça".