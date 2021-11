Conheça 5 personalidades que possuem um lado geek

Pabllo Vittar

No ano passado, a cantora deu mais detalhes sobre seu lado geek em entrevista ao Splash, da UOL. Quem é fã da Pabllo Vittar já deve ter notado que ela possui alguns clipes com referências a animes e super-heróis, né? É o caso do vídeo da música Rajadão. Desde criança, a artista adora acompanhar esse mundo, e ela também revelou que é team DC, por "terem as melhores narrativas".