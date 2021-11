Por dentro do estilo fashionista de Marcos Mion

Marcos Mion deu o que falar na última edição do Caldeirão, na TV Globo. O motivo? o outfit. O apresentador, conhecido pelos looks extravagantes, deu as caras na telinha de moletom e chinelo. Mas calma que não foi qualquer chinelo: Mion lançou um Yeezy Slide Glow Green, da marca do rapper Kanye ‘Ye' West, avaliado em até R$ 8 mil no Brasil. Básico chique, né, mores?

A web ficou chocada com a informação, mas quem acompanha o estilo do apresentador, sabe que essa é, possivelmente, uma das peças mais em conta do acervo do artista. Marcos Mion é um verdadeiro fashionista — cada figurino do apresentador é recheado de tendências e marcas de grifes internacionais —, e é pelos sapatos que começa o hype.

"Mion é supercool, é antenado com as tendências, tem um quê mais despojado, mistura as tendências e fica sempre mais estiloso", destacou Sandy Topfer, estilista do apresentador, em entrevista ao GShow.