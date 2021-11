Recomendado para você : Gui Araujo quer mostrar prints para provar que não mentiu sobre ex-namoradas

Durante a gravação do programa Hora do Faro, da Record TV, Gui Araujo revelou que tem prints comprometedores. Pois é, Gui abriu o jogo e afirmou que pode provar tudo que disse sobre suas ex-namoradas em A Fazenda 13, reality rural da emissora.

Uma das declarações polêmicas dentro do reality, foi que ele tinha ficado com Jade Picon, ex-namorada de João Guilherme. "Eu falei da minha vida. Quando eu pegar meu celular, vou poder provar tudo o que eu falei", declarou o ex-De Férias com o Ex, da MTV. Além disso, ele também tem questões delicadas quando o assunto é Anitta e Gabi Brandt.

"Vou ficar amigo do Léo Dias. Vou conversar mais com ele do que com as minhas ex-namoradas", falou, em referência ao colunista do portal Metrópoles. E, em outro momento, voltou a ameaçar: "Se eu for confrontado novamente, eu vou passar os prints pro Léo".