Recomendado para você : Kanye "Ye" West diz que "envergonhou" Kim Kardashian durante campanha presidencial

Kanye "Ye" West está dando o que falar com suas últimas declarações. Nessa quinta-feira, 25, Kanye postou no Instagram o vídeo de um coral cantando, com um áudio ao fundo abordando alguns de seus comportamento ao longo dos anos, incluindo gastar dinheiro "feito louco" em sua companha presidencial de 2020, seu hábito de beber e temperamento.

"Olá, meu nome é Ye e essa é minha oração, super, super, super, super, super longa de Dia de Ação de Graças", ele iniciou. "Nesse Dia de Ação de Graças sou grato por minha família, minha família de sangue, meus fãs e nossos haters. Nós te amamos também".

O artista observou que escreveu a oração depois de levar Saint West, seu filho com Kim Kardashian, para seu primeiro jogo de futebol. "Meu mini me é uma mistura de duas das minhas coisas favoritas. Meu rosto e o da minha esposa. Tudo o que eu penso todos os dias é como eu vou reunir minha família e como eu curo a dor que eu causei. Eu me responsabilizo pelas minhas ações. Alerta de nova palavra: ações erradas. A única coisa que todos os meus sucessos e fracassos têm em comum sou eu".

Ele reconheceu que seu "temperamento explosivo" foi intensificado pelo hábito de beber, no qual ele disse que fazia para "tirar o estresse".

"Sei que nenhum de vocês jamais imaginaria isso, mas às vezes eu grito e esse grito pode ter me ajudado a repudiar todos que duvidavam de mim na música, mas esse grito não me ajudou a manter minha família unida".