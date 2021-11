Por onde estão as crianças dos filmes de Harry Potter?

Daniel Radcliffe

Daniel é muito grato por ter interpretado Harry Potter, afinal, o papel abriu as portas para ele na indústria do cinema. Porém, depois ele teve que se livrar da sua imagem de "ator mirim" trabalhando na Broadway em Equus, 2017, papel no qual teve que ficar nu.

Por vários anos, ele intercalou trabalhos no teatro (How to Succeed in Business Without Really Trying, The Cripple of Inishmaan, Rosencrantz e Gildenstern Are Dead) e no cinema (A Mulher de Preto, Victor Frankenstein), sempre com papéis bem dramáticos e/ou surreais. Daniel continuou com os papéis mais diferentões durante sua carreira, interpretando um físico viciado em morfina na série de comédia A Young Doctor's Notebook, um anjo na série Miracle Workers e até um corpo morto no longa Um Cadáver Para Sobreviver, de 2016.

Sóbrio desde 2010, Daniel se abriu sobre a época em que consumia muitas bebidas alcoólicas para lidar com a fama repentina.

"No meu caso, o jeito mais rápido de esquecer que todo mundo está olhando para você é ficar bem bêbado", disse ele para o programa Off Camera With Sam Jones, em 2019. "E então, quando eu ficava muito bêbado, você acaba se tocando: 'Agora as pessoas estão olhando ainda mais porque estou ficando muito bêbado, então talvez seja melhor eu beber mais para esquecer isso também".

Radcliffe está em um relacionamento com a atriz Erin Darke desde que eles se conheceram no set do filme de 2013, Versos de um Crime, no qual ele interpreta o poeta Alan Ginsberg.