Diretor da Globo critica exigências de Camila Queiroz: "Isso não existe"

A saída repentina de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2, novela da TV Globo, continua dando o que falar. Em entrevista à Folha de S. Paulo, Ricardo Waddington, diretor de entretenimento da emissora, afirmou que "em 39 anos de Globo, nunca havia visto nada parecido". Na afirmação, Waddington se referia às exigências feitas por Camila para estender o contrato e assim gravar o final da personagem Angel.

"Para estender seu contrato por apenas sete diárias a mais, Camila Queiroz fez um conjunto de exigências que não existe no mundo da produção audiovisual", revelou o diretor. "Ela queria alterar o desfecho da Angel", explicou. Ricardo comparou a atitude com atores consagrados da emissora, como Fernanda Montenegro e Tony Ramos, que, segundo ele, também não possuem essa autonomia.

Por conta da pandemia, as gravações da trama foram atrasadas, o que exigiria a extensão do contrato de alguns integrantes do elenco. Por considerar as exigências de Queiroz "inaceitáveis", a emissora resolveu dar fim à Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz — e foi aí que começou o bafafá.