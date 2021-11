Globo diz que não vai processar Camila Queiroz

Nesta sexta-feira, 26, a TV Globo, por meio do twitter do Gshow, veio a público dar luz a alguns pontos importantes envolvendo a saída de Camila Queiroz da emissora. Desde que o anúncio de que Camila estava deixando o elenco de Verdades Secretas 2 foi publicado, no dia 17 de novembro, rumores foram criados sobre o tema.

O primeiro ponto a ser reiterado foi de que a intérprete de Angel não foi demitida da empresa global, já que ela não tinha um contrato fixo, e sim contratos por obras, como vários outros atores da casa.

"A Globo e a atriz não chegaram a um acordo para assinar a extensão contratual necessária para a conclusão das cenas da personagem Angel. Não houve, portanto, demissão - mas o encerramento de um contrato que foi cumprido até o final do prazo ajustado", explicaram.