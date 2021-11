MC Mirella dá detalhes do divórcio e conta que está removendo tatuagens para Dynho

MC Mirella está determinada a apagar qualquer vestígio do casamento com Dynho Alves — antes mesmo que ele saia de A Fazenda 13, reality show da Record TV. Mirella revelou ao PodCats, podcast de Camila Loures e Vírginia Fonseca, que está removendo as três tatuagens que fez em homenagem ao ex-marido. A funkeira falou, ainda, que conhecia Sthe Matos antes do programa, e ficou triste com a aproximação da colega e Dynho.

"Tenho três tatuagens dele. Uma na virilha, essa na mão que são as iniciais dele ‘Dy' e tenho o rosto dele aqui no braço. Tô removendo, já fiz a primeira sessão já e dói demais", contou Mirella. Decidida faz assim!

Essa não foi a única mudança que a funkeira realizou. Recentemente, a ex-Fazenda deixou o apartamento que dividia com o funkeiro. Apesar de "ainda estar assimilando" a situação, Bad Mi revelou que foi nesse momento que a ficha começou a cair. "Quando eu estava separando as coisas para a mudança, você vai vendo as coisas saindo do lugar e parece um filme", confessou.