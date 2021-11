Kevin O Chris lança single 'Deixa Se Envolver' com filho de Mr. Catra e DJ holandês

Kevin O Chris está escrevendo o seu nome no cenário internacional de música! Depois de gravar um DVD em Portugal, Kevin O Chris lançou o single Deixe Se Envolver com Luck Muzik e o DJ internacional R3HAB. Sucesso!

Esta é a primeira música do novo álbum do funkeiro, Sonho de Garoto, e combina a malícia, o grave, o pop e, claro, muito funk para os admiradores do ritmo.

"Tô animadão com essa parceria. Esse momento está sendo muito especial na minha carreira", expressou o cantor. "Acabei de voltar de Portugal, gravei meu DVD, e agora estamos vindo com essa parceria com o R3HAB e o Luck Muzik, dois artistas incríveis."