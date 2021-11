Anitta nega que Juliette tenha sido pivô de fim do namoro de seu sócio

Anitta defendeu o envolvimento entre Juliette Freire e seu sócio, Daniel Trovejani. Anitta negou nas redes sociais que Daniel tenha traído sua ex-namorado, Priscilla Moura, com Juliette.

Os rumores recentes indicavam que o namoro do empresário acabou após o affair dele com a campeã do BBB21. Eles foram flagrados juntos em um passeio de barco, em julho deste ano.

Então, Priscilla veio a público para explicar o término do relacionamento. "É a única e última vez que vou falar sobre isso. Eu e Daniel não estamos mais juntos desde o dia 17 de julho. Nós éramos namorados e nunca existiu noivado. Chega de mensagens, chega de perguntas e cuidem da vida de vocês. Respeitem a minha", disse a loira, na época.