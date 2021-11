Kim Kardashian e filha North West criam conta conjunta no TikTok

Kim Kardashian e North West fizeram a melhor parceria de todos os tempos. No feriado de Dia de Ação de Graças dessa quinta-feira, 25, Kim e North decidiram criar uma conta conjunta no TikTok!

No primeiro vídeo, com o hit de Doja Cat, "Need To Know", mãe e filha fazem um "dia de spa", que inclui produtos da marca de Kylie Jenner, Kylie Skin.

Outro post, com a música "Figure It Out", de Blu De Tiger, é todo na vibe do Dia de Ação de Graças. Vemos detalhes da decoração do lado de fora da mansão, com muitas abóboras e balões, e a dupla fazendo sinal da paz e mostrando a língua.

Já o terceiro vídeo, chamado de "Eu e Northie" toca a canção "Sky" de Playboi Carti. O clipe mostra as duas relaxando em casa e andando em um carrinho de golfe.