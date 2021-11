Gui Araujo nega que Jade Picon tenha traído João Guilherme com ele

Gui Araujo, o eliminado desta quinta-feira, 25, em A Fazenda 13, reality show da Record TV, já está se manifestando a respeito das declarações polêmicas durante o programa. Ao longo do bate-papo na Cabine de Descompressão, atração transmitida após a eliminação, Gui Araujo afirmou que Jade Picon não traiu João Guilherme para ficar com ele.

Enquanto estava na sede de A Fazenda, o ex de Anitta citou um possível romance com a influenciadora, e a definiu como ‘a mais proibida' dentre as parceiras que teve. Apesar dos internautas terem acreditado que o envolvimento se deu antes do fim do namoro dela com João, ele explicou que os dois ficaram quando ela já era solteira.

"Entre a Jade, em nenhum momento foi quando eles estavam juntos. Éramos amigos, conheci ele por conta dela, obviamente, porque não conhecia [...] A gente ficou, normal. Qual o problema disso? Não teve nada com ninguém. Eu tava solteiro, os dois de boa. Por que não ficaria?", falou.