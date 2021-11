Gkay fez as pazes com Carlinhos Maia: "Me sentindo leve"

Os influenciados Carlinhos Maia e Gkay fizeram as pazes! Os dois se desentenderam durante as gravações do Os Roni, do Multishow. Tanto Gkay quanto Carlinhos Maia falaram à coluna de Leo Dias, no portal Metrópoles, sobre terem retomado o contato, e afirmaram que agora, mais maduros, estão em paz. Notícia boa!

Gkay foi a primeira a se manifestar. Ela revelou que o influenciador foi procurá-la, em respeito à linda amizade que tiveram no começo da carreira de ambos. "Durante todo esse tempo as memórias permaneceram, sabe? Sinto que isso é um novo começo e que a gente precisava desta conversa. Foi muito especial para mim e estou muito feliz e me sentindo leve", confessou.

Maia reforçou a fala da amiga ao elencar alguns motivos que influenciaram no desentendimento — o principal, segundo ele, foi a imaturidade dos dois.