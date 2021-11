Depois de 'Casamento às Cegas', Ana Prado não quer se casar novamente

Novos planos! Em entrevista à revista Quem, Ana Prado contou sobre como está a vida após a participação em Casamento às Cegas, reality show da Netflix. Durante o programa, Ana Prado se envolveu com Shayan Haghbinghomi, mas o relacionamento não deu muito certo no final…

Com 29 anos, a modelo entrou na atração da plataforma de streaming disposta a encontrar o amor de sua vida. De maneira inesperada para ela, se apaixonou por Shayan e foi pedida em casamento pelo empresário. No entanto, depois da fase lua de mel do casal, tudo desandou e ela se decepcionou bastante com o iraniano.

No altar, os dois disseram não e ainda fizeram um discurso a respeito do que sentiam. Conforme o programa era exibido, ela revelou que teve mais acolhimento do público do que imaginava.