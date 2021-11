João Guilherme alfineta Gui Araujo após ele negar traição: "Dá pra ver o desespero"

E Gui continuou: "Eu vou estar aqui fora agora, né? Então, eu vou ter a chance de provar passo a passo disso, porque eu me relacionei, realmente, com a Anitta, tá ligado? Esse talvez ninguém saberia, mas quando [ela] terminou [com João Guilherme] eu fui o primeiro a saber. Então, não foi em nenhum momento traição de ambas as partes. Eu não estava com ninguém também. São fatos. Se distorceram do jeito que foi contado, são fatos. Se tiver que vier a público, contar, expor, falar, mostrar provas, vai ser muito chato, mas eu vou ter que fazer, entendeu?"