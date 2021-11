De queridinho a eliminado: a trajetória de Gui Araujo em 'A Fazenda 13'

Podem falar o que quiserem da passagem de Gui Araujo por A Fazenda 13, reality show da Record TV, menos que foi sem relevância. Entre tretas, vitórias, alianças e declarações polêmicas, o ex-MTV entregou entretenimento e assunto para quem acompanhava tudo aqui de fora. Na décima roça do programa, Gui perdeu a preferência do público para Bil Araújo e Dayane Mello — mas teve tempo para deixar sua marca em Itapecerica da Serra.

Gui entrou no reality com uma torcida forte — a prova disso são os carros de som e fogos de artifício que cercavam a casa toda vez que o participante voltava da roça. Para completar, o empresário foi o primeiro fazendeiro do programa. Pronto! Isso foi o suficiente para, já na primeira semana, o ex-MTV se declarar o campeão da competição.

O peão vestiu o chapéu mais cobiçado da casa outras duas vezes, o que só fortaleceu o argumento. Ele também garantiu o poder do lampião na prova de fogo e voltou da roça quatro vezes. Tanta validação chegou a fazer Gui acreditar que a apresentadora do programa, Adriane Galisteu, chamou o ponto de vista do peão de "verdade absoluta". Complicado, né?