Manu Gavassi se emociona com lançamento de GRACINHA no streaming

Está no ar! Nesta sexta-feira, 26, Manu Gavassi lançou o álbum visual GRACINHA no Disney+. Após a divulgação, Manu Gavassi fez uma série de stories exibindo o projeto no catálogo da plataforma de streaming, enquanto chorava de tanta emoção.

A cantora afirmou que esse é um dos dias mais felizes de sua vida e agradeceu aos fãs no perfil. "Eu não tenho palavras pro que to sentindo no momento. Uma ideia minha, que conta a minha história, que veio da minha cabeça e do meu coração está agora em destaque em uma das maiores plataformas do mundo!", escreveu.

Depois que saiu do BBB 20, reality show da TV Globo, a artista passou por um processo intenso de criação, reinvenção e de olhar para dentro de si. Por isso, ela fez questão de falar sobre a importância de se dedicar ao que você acredita, e como isso é recompensador.