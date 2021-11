Saiba mais sobre os atores estreantes de 'Verdades Secretas 2'

Gabriel Vieira

Também com uma carreira de modelo, Gabriel Vieira já é bem conhecido no exterior, pelas suas passagens em desfiles de grifes como Dolce & Gabbana e Missoni, por exemplo. Com vontade de se arriscar pela primeira vez na teledramaturgia, o paulista fez o teste para Verdades Secretas 2 e conseguiu o papel de Tadeu.