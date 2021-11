Camila Cabello expressa gratidão em Dia de Ação de Graças após término com Shawn Mendes

Camila Cabello demonstrou sua gratidão no Dia de Ação De Graças. Menos de duas semanas após término com Shawn Mendes, Camila escolheu focar em todas as coisas positivas de sua vida ao celebrar o feriado.

"Eu tenho muito a agradecer, mas sou especialmente grata por ter todo um squad para ficar comigo enquanto eu medito", a cantora escreveu em post no Instagram, nessa quinta-feira, 25. "Feliz dia da gratidão, pessoal! Sou muito grata por todos vocês aqui que me enviam amor, escutam minha música e me apoiam nessa jornada/vida criativa! Mesmo que eu não conheça muitos de vocês, vocês me demonstram amor, bondade e apoio e estou enviando tudo isso de volta a vocês!"

"Afinal de contas, estamos todos vivos ao mesmo tempo nesse mundo louco, confuso e mágico e eu acredito que nós todos estamos interconectados e nunca sozinhos. Grata por minha família e amigos humanos, e por minha família e amigos de plantas e animais", ela adicionou.