Dayane desabafa e diz que quer sair de 'A Fazenda 13': "Não estou aguentando"

Recomendado para você : A Fazenda 13: Dayane desabafa e diz que quer sair do reality: "Não estou aguentando"

Na tarde desta quinta-feira, 25, Dayane Mello revelou que deseja sair de A Fazenda 13, reality show da Record TV. Dayane está na roça da semana junto com Bil Araújo e Gui Araujo e corre o risco de deixar a competição no programa ao vivo desta quinta-feira.

Durante conversa com outros peões, a modelo foi sincera e disse que não vê a hora de ir embora. Segundo ela, o conflito com Rico Melquiades está lhe afetando muito. "Ele começa a me atacar, é mais forte do que eu. Estou com úlcera, dor no estômago de tão nervosa que fico", explicou.

Em seguida, lembrou de sua filha de sete anos, Sofia Sala. "Sou mãe, não posso dar esse exemplo para a minha filha. Ensino que não pode bater nos amiguinhos e vou fica aqui batendo boca? Se é sobre o jogo, ok. Se é sobre a vida pessoal, pode me atacar. Não vou fazer igual, já fiz pior", completou a ex-participante do Gran Fratello VIP.