Liziane Gutierrez pagou R$ 110 mil para não ser presa nos EUA, diz assessoria

Liziane Gutierrez quase foi presa nos Estados Unidos no último dia 14. Com a ajuda de dois advogados, contudo, a ex-A Fazenda conseguiu escapar, ao fazer um acordo de US$20 mil (quase R$110 mil). Segundo Liziane, ela entrou em uma briga com seguranças para proteger o filho, menor de idade. A modelo, que está sendo processada por agressão, pretende processar o festival onde aconteceu a confusão.

Segundo informações do Splash UOL, após empurrar um segurança do evento Day 'N Vegas, Gutierrez passou uma hora detida no carro da polícia. A equipe da artista afirmou que ela "só não foi presa por contar com a ajuda de um advogado". Os profissionais conseguiram livrar a modelo de ir para atrás das grades, mas por um preço alto.

Nas redes sociais, Liziane agradeceu a ajuda dos advogados e afirmou estar entrando com ação de lesão corporal e danos morais. "Cadê as leis que protegem as mulheres? Fora do Brasil infelizmente ainda não temos voz, a proteção aqui nos Estados Unidos não existe. É lamentável!", afirmou.