Lary Bottino pede perdão por ir à balada após testar positivo para Covid-19

Lary Bottino foi bastante criticada nesta quinta-feira, 25, por ser acusada de ir a uma balada em São Paulo após testar positivo para Covid-19. Em seus Stories no Instagram, Lary chorou e pediu perdão pelo ocorrido, explicando o seu lado da história.

Segundo Gabriel Perline, do portal IG, a influenciadora fez o teste para participar de um programa da Record News e acabou sendo barrada após a confirmação da doença. Horas depois, ela surgiu dançando, sem máscara, na companhia de Maju Mazalli e Gabriela Rippi.

"Vim aqui me pronunciar sobre a situação de ontem. Primeiramente, vim pedir perdão, vim pedir perdão por ter me exposto, por ter saído de casa por ter exposto as pessoas com um exame de Covid positivo na minha mão. Porém, estou tendo compromissos profissionais todos os dias."

"Tenho feito exame de Covid toda hora, PCR praticamente dia sim, dia não. Fui testada negativo essa semana. Já tive Covid duas vezes, tenho as vacinas, então sabia que era impossível estar com Covid e aquilo era um falso positivo. Jamais colocaria a vida de ninguém em risco, até porque perdi a minha avó com Covid. Sei o que é essa dor, passei por isso, tenho propriedade para falar sobre isso", acrescentou a ex-integrante de A Fazenda 13, da Record TV.