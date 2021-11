Jessie J fala sobre seu aborto durante emocionante performance

Ela se apresentou no Hotel Café um dia antes do Dia de Ação de Graças. A temporada de férias é particularmente dolorosa para muitas mulheres que perderam bebês ou lutam contra a infertilidade, já que as redes sociais são inundadas com fotos de família e anúncios de gravidez temáticos.

"E eu sei que vou ficar bem, porque realmente não há mais nada para escolher na forma como eu vivo. Mas eu queria estar aqui esta noite porque a única coisa em que mais acredito neste universo inteiro, além das conversas na superfície, do Instagram e da Internet, é ser humano", disse Jessie, chorando. "Ser vulnerável e real. E nunca me senti mais sozinha do que na semana passada. Mas não me sinto sozinha agora."