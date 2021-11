Recomendado para você : Marília Mendonça: laudo aponta que vítimas morreram com politraumatismo em acidente

Marília Mendonça e as outras 4 vítimas de acidente de avião que aconteceu no dia 5 de novembro, em Minas Gerais, tiveram as causas de suas mortes reveladas, nesta quinta-feira, 25, em coletiva de imprensa, divulgou o G1. Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), Marília e os demais tripulantes faleceram devido a um politraumatismo contuso.

Além da estrela do sertanejo também estavam no voo, o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; o piloto Geraldo Medeiros; e o copiloto, Tarciso Viana.

De acordo com o médico legista, as vítimas morreram após o choque da aeronave com o solo.