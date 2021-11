Recomendado para você : Globo vai manter Camila Queiroz no amigo secreto do 'Fantástico'

Apesar da saída repentina de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2, a TV Globo decidiu manter a atriz no amigo secreto que será transmitido no Fantástico, de acordo com o site Notícias da TV. No último dia 17 de novembro, o canal anunciou que Camila Queiroz estava fora da novela e não filmaria a reta final da obra de Walcyr Carrasco.

Com isso, a intérprete de Angel em Verdades Secretas 2 estará nas telinhas da Globo pelo menos mais uma vez. O canal declarou que ela não será excluída da atração do programa, sem data de exibição por enquanto.

Dois dias após o comunicado polêmico da Globo sobre as ‘demandas inaceitáveis' da artista, a colunista Carla Bittencourt publicou que eles a tirariam da dinâmica natalina, que já teria sido gravada.