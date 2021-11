Bolsa com tecido de "toalha" revolta web pelo preço e vira meme

A cada temporada somos surpreendidos por itens fashionistas que espantam o público pelo seu preço e design. Conhecida por seus itens polêmicos, como o colar de "cordão de telefone", a Bottega Veneta causou polêmica mais uma vez com bolsa diferentona.

O modelo, que aparece em vídeo de unboxing da influenciadora Maria Luiza Borges, se chama clutch The Pouch e chama atenção por seu tecido ser muito similar ao de uma toalha.

"Estou louca nessa bolsa já faz algum tempo e ela está 'esgotadona' no Brasil e eu consegui lá fora com uma personal shopper diretamente de Londres", diz Maria no vídeo, que em seguida vibra ao pegar o modelo nas mãos.