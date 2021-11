North West e Penelope Disick fazem vídeo fofo no TikTok

Nessa quarta-feira, 24, Kourtney Kardashian compartilhou vídeo fofo no TikTok de sua filha Penelope Disick, de 9 anos, dançando e dublando a música "Meet Me At Our Spot", de THE ANXIETY, Tyler Cole e Willow com sua melhor amiga, a filha mais velha de Kim Kardashian, North West, de 8 anos.

"Precisamos de um programa Keeping Up With the Kardashian Kids'", comentou um usuário em resposta, enquanto outro internauta escreveu: "Sinto muito, mas ver as crianças Kardashian serem crianças de verdade é realmente fofo."

Outro usuário comentou: "O DUO ICÔNICO QUE NÃO SABÍAMOS QUE PRECISÁVAMOS."

Kourtney ocasionalmente compartilha vídeos fofos de Penelope mostrando suas habilidades de dança e atuação no TikTok. Na semana passada, a estrela do reality postou um clipe das duas dançando uma coreografia com a música tema de Liv e Maddie. Em março, a estrela postou um vídeo de Penelope e um amigo reencenando de forma hilária uma de suas cenas de Keeping Up With the Kardashians.