Sabrina Sato revela que Sasha já cuidou dela depois de bebedeira

Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, foram os convidados da vez no Sala da Sato, novo programa de Sabrina Sato no YouTube. Entre desabafos e risadas, Sabrina comentou um perrengue que passou com a convidada. Xuxa pediu para que a apresentadora cuidasse da menina, mas depois de um porre daqueles, foi Sasha que acabou tomando conta da japonesa. Conseguimos imaginar!

E só melhora: o episódio foi em Saint-Tropez, na França, em uma viagem que as duas fizeram a trabalho. "Xuxa me mandou uma mensagem falando 'Sá cuida da minha bebezuda' e eu falei 'Fica tranquila'. Nisso a gente já estava tomando sol, eu fazendo topless e tomando meus bons drinks", confessou Sabrina.

Depois, a apresentadora contou que elas saíram para jantar com a equipe — e ela só descobriu o que aconteceu no outro dia, quando amanheceu com mensagens de Xuxa. "O Duda olhou e me disse: 'Sabrina, você ficou tão bêbada que a Sasha cuidou de você e você deu um banho de champagne nela'. Quem me lembrou tudo foi o Duda", relembrou. Figura!