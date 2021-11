Danielle Winits, esposa de André Gonçalves, pede empatia após condenação do ator

Depois que André Gonçalves teve a prisão decretada por não pagar pensão à filha, a esposa Danielle Winits se posicionou nos stories. Nesta quarta-feira, 24, Danielle Winits publicou a seguinte mensagem no Instagram: "Empatia: Um caso de utilidade pública".

O pedido por empatia tem ligação com a polêmica em torno do caso de André Gonçalves. Pai de Valentina, de 18 anos, o ator não cumpria com a pensão cobrada pela ex-mulher, Cynthia Benini, desde 2017.

Com todo esse atraso, a jornalista entrou na Justiça contra o artista, e, na última terça-feira, 23, o processo culminou em um decreto de prisão domiciliar por 60 dias pela dívida de R$ 352 mil.