Leonardo conta porque usou regata no casamento de Zé Felipe e Virginia

O sogrão Leonardo, junto com a esposa Poliana Rocha, foram os últimos convidados do PodCats, podcast de Virginia Fonseca e Camila Loures. Não é porque estavam em família que Leonardo segurou a língua. O sertanejo deixou escapar comentários divertidíssimos sobre o casamento do filho, Zé Felipe, com Virginia — pelo menos para a gente.

Por ter acontecido no ponto alto da pandemia, a festa de casamento de Zé Felipe e Virginia foi cancelada, e os dois fizeram uma cerimônia simbólica em casa, apenas com os familiares. Quem roubou a cena, no entanto, foi Leonardo, ao aparecer assinando os documentos de testemunha oficial de regata. No podcast, ele explicou o motivo: estava chegando do futevôlei. Justo, né?

A apresentadora comentou que o sogro estava mais bem vestido no programa do que no dia do casamento. "Mas um casamentinho vagabundo daquele", declarou o cantor, sem papas na língua.