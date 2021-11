Bil, Dayane e Gui Araujo, quem deve ser eliminado em 'A Fazenda 13'?

Bil Araújo

Essa é a segunda roça de Bil, que está conseguindo ficar bastante tempo no programa, em comparação com os outros dois realities que participou, BBB 21 e No Limite, da Rede Globo. Seu jeito de ser agrada a uma parcela do público, o tal do #TeamBil, e o fato de ter desavenças com Dayane desde o início também pode ser um ponto a seu favor.

No entanto, como o modelo está em um reality show, ele deveria entregar mais 'conteúdo'... Nas últimas semanas, o peão está um pouco apagado, sem aparecer com destaque nas edições do programa exibidas para o público. Para quem espera barraco e gritaria, esse tipo de postura pode ser um grande fator para tirá-lo do jogo.