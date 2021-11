Jason Sudeikis e Keeley Hazell, de Ted Lasso, são flagrados aos beijos

HEM / BACKGRID

A notícia do relacionamento surgiu em fevereiro, três meses após a confirmação de que Jason havia encerrado seu noivado com Olivia Wilde, com quem divide o filho Otis, de 7 anos, e a filha Daisy, de 5 anos.

No entanto, o caso de Jason e Keeley parecia ter acabado em julho. Como uma fonte disse ao E! News na época: "Definitivamente nunca foi uma coisa séria."

No mesmo mês, a GQ publicou uma entrevista com Jason na qual ele abordou sua separação com Olivia. "Terei uma compreensão melhor do porquê em um ano", disse ele à revista, "e uma ainda melhor em dois, e uma ainda maior em cinco, e deixará de ser, sabe, um livro da minha vida a se tornar um capítulo a um parágrafo a uma linha a uma palavra a um rabisco".