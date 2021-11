Lary Bottino testa positivo para Covid-19 e vai para balada sem máscara, diz site

Lary Bottino se envolveu em mais uma polêmica. Depois da pulseira de Ariadna e do conturbado fim da amizade com Anitta, Lary teria testado positivo para Covid-19 e ido para uma balada com algumas amigas em São Paulo.

De acordo com o portal IG, a ex-integrante de A Fazenda 13, da Record TV, foi barrada da Record News após o teste positivo para o vírus e precisou ser substituída às pressas para o programa A Fazenda News, do canal de notícias.

No entanto, em vez de ir para casa, a influenciadora digital deixou de cumprir o protocolo e saiu com suas companheiras na noite paulistana.