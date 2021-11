Kanye "Ye" West quer "restaurar" família em meio ao romance de Kim Kardashian e Pete Davidson

"Eu publicamente fiz coisas que não foram aceitáveis como marido", ele admitiu. "Mas estou aqui para mudar a narrativa".

Kim e Ye se separaram no começo do ano, com a ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians mantendo a casa de US$ 23 milhões, em Hidden Hills, no processo de divórcio.

No entanto, Ye compartilhou em seu discurso que ele tem uma "casa bem ao lado" da antiga residência compartilhada, para que ele possa estar "próximo aos meus filhos o máximo possível".