Romance de Kim Kardashian e Pete Davidson esquenta com date em Los Angeles

Kim Kardashian e o namorado Pete Davidson foram só sorrisos durante date recente. No domingo, 21, Kim e Pete curtiram um jantar no restaurante Giorgio Baldi, em Santa Monica.

Os fotógrafos flagraram o casal entrar no carro, onde foram vistos dando risada enquanto o comediante dirigia. Para a noite, a estrela de KUWTK estava com look fashionista formado por saia de couro, blusa manga longa, boné e luvas, enquanto Pete usou um visual mais relaxado com camiseta, boné e jeans.

E embora seja difícil dizer com certeza, a estrela do The King of Staten Island parecia estar com um chupão no pescoço. Mas gente!

Kim nem Pete comentou sobre seu romance, mas uma fonte disse anteriormente ao E! News que, "Eles estão muito felizes e vendo onde isso vai dar".

"Ela está tentando não dar muita importância a isso, mas gosta muito dele", compartilhou a fonte. "Kim está apaixonada por ele e isso é muito emocionante para ela."