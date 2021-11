Jessie J revela que sofreu aborto espontâneo: "Tristeza avassaladora"

Instagram

"Eu decidi ter um bebê sozinha. Porque é tudo o que eu sempre quis e a vida é curta", ela escreveu. "Ficar grávida foi um milagre por si só e uma experiência que eu nunca esquecerei e eu sei que terei de novo".

"Ainda estou em choque, a tristeza é avassaladora. Mas eu sei que sou forte e eu sei que ficarei bem. Eu também conheço milhões de mulheres pelo mundo que sentiram essa dor e muito pior. Eu me sinto conectada com aquelas de vocês que conheço e com aquelas que não conheço".

A cantora, conhecida por sucessos como "Domino" e "Price Tag", deve se apresentar no Hotel Café nos dias 24 de novembro, 1º de dezembro, 15 de dezembro e 22 de dezembro.