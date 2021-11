'Gavião Arqueiro' apresenta importante personagem da Marvel

No episódio dessa terça-feira, 23, Gavião Arqueiro apresentou uma nova personagem que fez o coração dos fãs bater mais forte. Em "Hide and Seek", Clint, mais conhecido como Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) ajuda Kate (Hailee Steinfeld) a se libertar da Tracksuit Mafia e de um mistério de assassinato na vida real.

Um certo alguém ordenou que os membros da gangue trouxessem o Gavião Arqueiro para ela e eles o levam para um armazém onde Kate tenta resgatá-lo. As coisas não saem como planejado e os dois acabam presos no prédio. Uma música alta e forte e uma luz vermelha assustadoramente surgem de um canto, onde uma mulher está ouvindo música em um alto-falante. Ela sente as vibrações do baixo e só encara o membro da gangue quando eles falam de sua conquista.

Esta é a nossa introdução a mais nova personagem da série, Maya Lopez (Alaqua Cox), também conhecida como o super-heroína Echo.