Lisa, do BLACKPINK, testa positivo para COVID-19

Lisa, do grupo feminino de k-pop BLACKPINK, foi diagnosticada com COVID-19. Após falar sobre os novos episódios de Round 6, Lisa testou positivo para o vírus nesta quarta-feira, 24, segundo o The New York Times, citando uma declaração da produtora, YG Entertainment.

O comunicado foi enviado para os veículos sul-coreanos. Nenhum detalhe adicional sobre o estado de saúde da cantora foi compartilhado.

Enquanto isso, as outras integrantes da banda – Jennie, Jisoo e Rosé – aguardam os resultados dos testes, disse a produtora, segundo o veículo norte-americano. No entanto, o trio não teve contato próximo e recente com Lisa.