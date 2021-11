Recomendado para você : Alok desabafa sobre crises de pânico após morte de Marília Mendonça

Alok tem passado por momentos difíceis após a morte de Marília Mendonça. Nesta quarta-feira, 24, o DJ publicou uma carta aberta no Twitter, em que confessou aos fãs que, após o acidente da cantora, experimentou momentos de extrema tristeza e de pânico. Alok afirmou estar mais atento à própria saúde mental.

O artista começou o desabafo falando sobre a velocidade do mundo atual, que não permite nem que as pessoas vivam o luto.

"Eu estava me sentindo descolado da realidade e muito aéreo me trazendo gatilhos e mergulhando de ponta em uma crise de labirintite que já vinha me derrubando. Nunca tinha passado por isso e nem fazia ideia do quanto é desconfortável", relatou.